Etna in eruzione, colonna di fumo alta 5 km

L’attività è iniziata intorno alle 06:30 di domenica 19 aprile, con l’avvio di una attività stromboliana al “cono della sella” del Nuovo Cratere di Sud-Est ed ha partire dalle 07:15 si è gradualmente evoluto in una fontana di lava.

L’attività eruttiva ha generato l’emissione di un pennacchio di cenere che, nelle fasi iniziali era piuttosto blanda, poi è progressivamente aumentata di intensità a partire dalle 08:45 circa e si è innalzato fino a circa 5 chilometri di altezza dai crateri, spinto verso i quadranti orientali del vulcano dai venti dominanti,

Dal punto di vista sismico, l’evento è stato annunciato da un rapido aumento del tremore vulcanico a partire delle 7.40 che ha raggiunto il livello energeticamente più forte alle 9.00 locali. Attualmente l’ampiezza del tremore è in via di diminuzione. La rete Gps non mostra alcuna variazione significativa del suolo.