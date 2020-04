Ragazza si tatua “Andrà tutto bene” sul braccio e il Presidente Conte

Si chiama Bianca Vitale e sul social Tik Tok ha mostrato il suo nuovo tatuaggio, ovvero il volto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ultimamente il premier è diventato sempre più famoso anche grazie alle video conferenze, costretto a fare per l’emergenza coronavirus, viste da milioni di italiani rinchiusi in casa.

Il Presidente Conte è ormai diventato un punto di riferimento per i tanti cittadini che aspettano di ricevere buone notizie. Un vero successo tanto da essere stato nominato “L’ avvocato degli italiani” nella lotta contro il corona virus.

Di recente ha spopolato su facebook l’ormai “famoso club” composto dalle fan del Presidente del Consiglio, la pagina “le bimbe di Conte”.

Il due volte Presidente del Consiglio mai come in questi tempi di “corona virus” era riuscito a mettere in risalto la sua figura, incidendo il suo nome sia in ambito politico che sociale.

Quindi Conte ormai è diventato famoso anche per il suo “sex appeal”.

La ragazza è stata duramente criticata sul social, ma lei risponde con fermezza a chi la definisce “pazza”, con frasi del tipo: “Non credo di aver fatto nulla di sbagliato…” o ancora “Ragazzi l’amore è follia. Se non fai follie per amore, non ami davvero…e ciò che ho fatto è dettato da un profondo amore per Giuseppe Conte”.