Dati Coronavirus 19 aprile: freno ai contagi, calano i deceduti e boom di guariti

Il bollettino di oggi sull’emergenza Coronavirus segna una frenata contagi che prosegue in via generale e pian piano.

Gli attuali positivi sono 108.257, aggiornati al 19 aprile 2020, di cui 2.635 persone si trovano in terapia intensiva (98 meno di ieri), 25.033 sono ricoverati negli altri reparti degli ospedali Covid-19 d’Italia (26 in più questa volta rispetto a ieri), 80.589 invece sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi.

Crescono ancora i guariti, che oggi raggiungono quota 2.128 per un totale di 47.055 unità mentre i deceduti con Coronavirus negli ultimi due giorni hanno subito un freno: +433. Purtroppo il totale decessi dall’inizio della pandemia ha toccato quota 23.660.

I nuovi contagiati sono 3.047 – con un saldo di 486 unità – e i nuovi tamponi effettuati sono stati 50.708. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 178.972.