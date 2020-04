Arte e musica in crisi, l’appello di Laura Pausini per l’indotto. IL VIDEO

In questi giorni un settore è stato dimenticato dal Governo. Un settore che è stato il primo ad essere colpito dall’emergenza Coronavirus e il primo ad essere dimenticato. La cultura, la musica e l’arte. Nei giorni scorsi da Vasco a Jovanotti e Tiziano Ferro, hanno lanciato diversi appelli al nostro Governo affinchè “…nessuna voce resti inascoltata”.

“Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano la musica l’arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento così delicato”, afferma Laura Pausini in un video-messaggio pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook.

Parole chiare e forti, senza giri di parole, che vogliono tutelare un indotto che se rischia di slittare al 2021 senza aiuti farà tanti morti, non meno di una pandemia. Aristi, musicisti, tecnici del suono, crew, società di produzione, studi di registrazione, ecc., per sopravvivere hanno bisogno di sostegni necessari o saranno costretti a chiudere e a vivere momenti di grosse difficoltà economiche. Infatti a gran parte di queste categorie i 600 euro stanziati dal Decreto “Cura Italia” non spettano.

Qui il messaggio di Laura Pausini:

Appello al Governo Italiano Appello al nostro Governo perché nessuna voce resti inascoltata.Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano la musica l'arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento così delicato.#seiconnoi❓Llamamiento al gobierno italiano.Call to the italian government.Apelo ao governo italiano.Appel au gouvernement italien.Vasco Rossi Andrea Bocelli Ligabue Tiziano Ferro CESARE CREMONINI Biagio Antonacci Fiorella Mannoia Alessandra Amoroso Emma Marrone Gianna Nannini Ghali Achille Lauro Marco Mengoni Giuliano Sangiorgi Claudio Baglioni Publiée par Laura Pausini sur Jeudi 16 avril 2020

Non è che senza emergenza Covid-19 il settore se la passasse meglio. I piccoli artisti fanno fatica ad emergere, non c’è una riforma del settore da troppo tempo, Franceschini che ne aveva pronta una, la tiene nei cassetti da anni ed anni. Adesso la situazione è ben più drammatica.