Prefettura: bando annullato e ripubblicato per le strutture di quarantena migranti

La Prefettura di Trapani rende noto che ieri si è proceduto ad annullare il bando della manifestazione di interesse riguardo l’individuazione di strutture alberghiere per ospitare migranti in quarantena per un “… errore materiale”.

Contestualmente, sul sito della Prefettura di Trapani, sono state pubblicate le nuove manifestazioni di interesse per individuare strutture per il periodo di emergenza sanitaria, nonchè gli operatori sanitari a supporto, ovvero associazioni, fondazioni o organismi che operano nel settore assistenziale.

http://www.prefettura.it/trapani/news/Bandi_di_gara_e_concorsi-12341.htm

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 20 aprile.