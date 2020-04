A Marsala tutte le scuole impegnate con la didattica online, i lavori nella pagina Facebook del Comune

Sono ben 35 gli elaborati, video, power point, disegni, poesie, ecc. che sono pervenuti al Comune di Marsala a seguito dell’iniziativa “La Scuola non si ferma: la Didattica a Distanza per valorizzare le buone pratiche degli Istituti” promossa – in periodo di emergenza Coronavirus con gli Istituti d’Istruzione chiusi – dall’Assessore Anna Maria Angileri, titolare delle delega alla Pubblica Istruzione dell’Amministrazione Di Girolamo.

“Sono soddisfatta della riuscita dell’iniziativa finalizzata a confermare le Buone Pratiche e l’apprezzabile lavoro delle nostre scuole di Marsala – precisa l’Assessore Angileri. I lavori che abbiamo ricevuto via email al Comune testimoniano che la scuola, anche in piena emergenza, ha continuato a mantenere il suo ruolo formativo e di guida per tutti gli studenti”.

Da domani i lavori degli studenti e delle scuole marsalesi che hanno aderito all’iniziativa verranno pubblicati (tre al giorno secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo elettronico del Comune) sulla pagina istituzionale facebook del Comune di Marsala.