Trapani: solo 5 i multati, circolavano a Pasqua senza giustificazione

Nulla da dire ai cittadini trapanesi che nelle giornate di Pasqua e Pasquetta sono rimasti in casa rispettando le disposizioni anti contagio.

La Polizia Municipale rimasta in servizio in questi giorni di “festa”, congiuntamente alle altre Forze dell’Ordine, ha pattugliato, come ogni giorno, la città e la periferia. A fronte di ventotto controlli sono stati solo cinque i cittadini che per ingiustificato motivo sono stati trovati a circolare e quindi sanzionati dal personale della Polizia Municipale.