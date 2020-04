Dal Fab Lab di Marsala visiere protettive facciali per operatori e volontari

La situazione di emergenza sanitaria causata dal COVID–19 sta stimolando anche le realtà più creative del territorio, che stanno cercando di mettere le proprie competenze al servizio delle realtà più esposte e che spesso si ritrovano a fare i conti con un’insufficiente dotazione di apparecchiature e presidi sanitari necessari a contrastare la diffusione del virus.

Il Fab Lab Western Sicily – sezione di Marsala, dopo attenta analisi e confronto con le realtà nazionali ed internazionali, ha messo a punto la produzione a titolo gratuito di visiere protettive facciali open source da donare a personale ospedaliero, ai soggetti impegnati nei servizi di pubblica utilità nonché ai volontari che in questo periodo provvedono alla consegna dei beni di prima necessità ad indigenti ed anziani. Il progetto è open source e reso pubblico per chiunque volesse replicarlo nella propria realtà locale.

In questa prima fase, alcuni imprenditori di Sicindustria di Trapani si sono offerti di acquistare l’occorrente per la produzione di una prima batteria di 500 pezzi. Per aumentare la produzione, inoltre, è stata appena lanciata una raccolta fondi che può essere supportata donando su questo link: www.paypal.me/fablabws o con una donazione all’Associazione no-profit FabLab@Sud, IBAN: IT93R0623001632000056829963.

L’iniziativa è sviluppata in sinergia con il Comune di Trapani e Sicindustria Trapani, che sostengono diverse iniziative che si stanno sviluppando sul territorio di progetti di molti giovani che sperimentano presidi di sicurezza sanitaria con tecnologie avanzate. I volontari del FabLab di Marsala, Emanuele Domingo, Marina Valenti e Bruna Ferracane ringraziano inoltre il Comune di Marsala per aver permesso l’accesso alla sede in maniera sicura.