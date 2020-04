Coronavirus nel trapanese, i tamponi positivi salgono a 115

Salgono a 115 i tamponi positivi in provincia di Trapani, secondo i dati diffusi dall’Asp di Trapani.

Questa la distribuzione territoriale per ogni Comune: Alcamo 22; Castelvetrano 8; Erice 5; Valderice 14; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 3; Salemi 24; Trapani 16; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1.



I Ricoverati sono 14: di cui 8 al reparto Covid del Sant’Antonio Abate di Trapani e 6 al “Paolo Borsellino” di Marsala, di cui 2 in Terapia Intensiva, uno in Terapia Sub Intensiva e 3 al reparto Covid.

Quattro i decessi: 10 i guariti con 7 dimissioni dal Covid Hospital di Marsala, 2 da Trapani (tutti tornati presso le proprie abitazioni; completa il quadro un soggetto in isolamento domiciliare adesso negativizzato.



I tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono 2.438 (41 effettuati ieri)



L’eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana (che considera 109 tamponi positivi) è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.