Dati Coronavirus 10 aprile: trend in calo, 1.985 guariti ma 570 morti

Consueta conferenza stampa di Angelo Borrelli dal Dipartimento della Protezione Civile, per il bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 10 aprile 2020.

Più rapido del solito a dare i dati – in attesa della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte -: i positivi attuali sono 98.273, con un incremento di 1.396 positivi. Di questi, 3.497 si trovano in terapia intensiva (meno 108 posti rispetto a ieri), 28.242 sono ospedalizzati (meno 157 posti) e 66.534 in siolamento domiciliare. Il trend si sta comunque riducendo, il totale complessivo dei contagiati, dall’inizio della pandemia, è di 147.577, con 3.951 nuovi contagiati.

I morti sono +570, mentre i guariti sono 1.985 per un totale di 30.455 persone che hanno sconfitto il Coronavirus.

E’ stato ribadito in conferenza stampa che la media deceduti è di 80 anni e il 63% aveva tre o oltre patologie.