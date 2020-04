Scrive Floriana Oliva sulla necessità di sottoporre a tampone tutta la popolazione

Ho appena visto un video di un giornalista delle Iene che, a un mese dal primo tampone effettuato solo dopo sua insistenza, risulta ancora positivo al coronavirus… Ormai è completamente asintomatico, ma è comunque positivo e, se non rispettasse con coscienza la quarantena, infetterebbe un mondo visto che il suo lavoro lo porterebbe a contatto con molta gente. Chissà quanti di noi hanno avuto una semplice febbre, ma non essendo stato effettuato alcun tampone, sono completamente ignari di una potenziale positività e, magari, escono regolarmente per lavoro o semplicemente per fare la spesa… Per questo motivo ritengo che sia doveroso effettuare i tamponi a tutta la popolazione, prevedendo anche la possibilità di farli pagare a chi è nelle condizioni economiche di poterselo permettere e derogando allo Stato il pagamento per le persone che questa possibilità non ce l’hanno. Il diritto alla salute non ha prezzo e va preservato sopra ogni cosa. Chi di dovere deve intervenire se non vogliamo continuare a contare morti.



Floriana Oliva