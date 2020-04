Trapani: abbandono di rifiuti sul territorio

Purtroppo anche in questo periodo di emergenza coronavirus continua l’abbandono indiscriminato di rifiuti a danno dell’ambiente.

Nella giornata del 4 aprile scorso personale della sezione tutela ambiente della Polizia Municipale di Trapani, a seguito di una segnalazione, presso la frazione di Xitta, in un tratto di strada sterrata che costeggia l’argine del fiume Lenzi, è stata accertata una notevole quantità di rifiuti costituiti da scatoloni, oggettistica e piccoli elettrodomestici. Da un attento esame è stato stato possibile acquisire riscontri utili all’individuazione di soggetti autori dell’abbandono; addirittura, elementi riconducibili ad una ditta della provincia di Trapani e di soggetti risultanti domiciliati in zona via Salemi.

Ai colpevoli del reato amministrativo sarà comminata una sanzione di 600 euro. Dopo i rilievi di rito la ditta Energetikambiente ha proceduto alla rimozione totali dei rifiuti abbandonati. “Sembrerebbe impossibile che accada anche in questi giorni in cui è obbligatorio stare a casa, ma c’è gente che, da sciacalli, è incurante di deturpare l’ambiente – afferma il sindaco Giacomo Tranchida -. Invito i cittadini a segnalare alla Polizia Municipale ogni situazione che va contro la difesa del decoro del nostro territorio. A questi incivili non daremo alcuna tregua”.