Fornitura beni di prima necessità, il Comune di Marsala invita gli esercenti commerciali a convenzionarsi

Contestualmente all’Avviso finalizzato a dare aiuti alle famiglie bisognose, la cui condizione economica si è aggravata con il prolungarsi dell’epidemia, l’Amministrazione Di Girolamo ha pubblicato – lo scorso 3 Aprile – anche quello per gli operatori economici con sede operativa a Marsala.

Questi, in pratica, sono chiamati a manifestare il proprio interesse a fornire alimenti e generi di prima necessità ai cittadini in condizione di fragilità, possessori di “buoni spesa” assegnati dall’Ufficio Servizi sociali. Acquisita la disponibilità degli operatori, tra gli stessi e il Comune di Marsala sarà stipulata apposita Convenzione per consentire di acquistare – nell’esercizio commerciale che aderisce – prodotti alimentari e beni essenziali su presentazione dei suddetti “buoni spesa”.

L’invito a presentare la manifestazione di interesse sull’apposito modulo online sul sito istituzionale – il termine scade il prossimo 8 Aprile – è rivolto alle attività commerciali che, attraverso “buoni spesa”, consentono l’acquisto di prodotti alimentari di base non elaborati, nonché articoli per la salute/cura della persona (ad esclusione di quelli di bellezza), per la pulizia/cura della casa, per la cura di bambini/neonati, nonché prodotti di prima necessità. Si richiama l’attenzione sull’obbligo che il “buono spesa” non è assolutamente spendibile per acquistare prodotti che non rientrano tra i beni necessari e, in particolare, per super alcolici, arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.).

A tal fine, ciascun esercente inserito nell’elenco comunale – che sarà reso pubblico sul sito www.comune.marsala.tp.it e attraverso i canali di informazione istituzionale – in fase di rendicontazione dovrà presentare apposita dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva dei suddetti generi di prima necessità. Si evidenzia che i “buoni spesa” sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e potranno essere consumati fino al 15 maggio.

Per i requisiti di legge, di cui gli operatori economici devono essere in possesso, e per ulteriori informazioni tecniche, si rimanda all’Avviso pubblicato alla pagina web istituzionale http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29969