Struttura alberghiera di Custonaci ospiterà i malati di covid, il sindaco Morfino: “Non siamo stati informati, vigileremo sulla sicurezza sanitaria”

“Fornire assistenza ai positivi di Coronavirus e garantire il rispetto dei dispositivi di protezione per scongiurare rischi sanitari per la collettività”.



Il sindaco di Custonaci Giuseppe Morfino interviene a seguito della convezione tra l’Asp di Trapani e la società “D&G Tourism” per l’utilizzo della struttura alberghiera “Villa Zina Park Hotel” di Custonaci per l’isolamento dei pazienti affetti da Covid-19. Durante una conference web tra i ventiquattro sindaci del territorio, il prefetto di Trapani, il direttore generale dell’Asp di Trapani e la comandante provinciale dei Vigili del fuoco, il sindaco Morfino ha chiesto che all’interno della struttura alberghiera siano garantite e rispettate le misure per la sicurezza sanitaria e, dunque, per il contenimento del Covid-19.



Il sindaco – si afferma in una nota diffusa dal comune – ha appreso in via informale la notizia della convezione, ha, inoltre, tenuto a precisare al manager dell’Azienda sanitaria provinciale che non è stato preventivamente informato dell’accordo né dalla stessa Asp né dalla società che gestisce la struttura.

“Il territorio di Custonaci – dice il sindaco Morfino – si conferma, ancora una volta, solidale e attento alle esigenze di chi è in difficoltà. È necessaria una struttura per accogliere coloro che sono obbligati alla quarantena, ma nello stesso tempo chiedo massima attenzione affinché il virus sia contenuto all’interno della struttura per evitare il rischio di contagi nella città di Custonaci dove, al momento, non si registra nessun caso positivo al Coronavirus. Ovviamente vigilerò affinché l’Asp garantisca la sicurezza sanitaria“.