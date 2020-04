Orgoglio Marsalese: “L’ospedale Paolo Borsellino è ormai defunto”

Sull’attuale situazione all’ospedale Paolo Borsellino che da alcuni giorni si è trasformato in centro di ricovero per pazienti che hanno contratto il coronavirus, interviene il movimento civico marsalese “Orgoglio Marsalese“

Quanti anni ci sono voluti per avere e poi mantenere, i reparti del nostro ospedale ?

Quante difficoltà e denunce, in questo decennio, abbiamo ascoltato dai sanitari e pazienti, in ordine alle difficoltà per il buon funzionamento dei reparti ospedalieri ??

Quanti problemi, disfunzioni.. ma tutti noi pensavamo di avere diritto ad una sanità migliore, più efficiente. Invece , nell’arco di un battito di ciglia, tutto è stato cancellato, vanificato- si legge in una nota diffusa a firma del presidente del Movimento Pino Carnese – . Ma come è possibile pensare che un bacino di utenza così vasto, possa ammalarsi solo di corona virus!

E tutto il resto ? Gli ammalati oncologi, gli infartuati , i fatturati, le future mamme, tutti noi in emergenza e non, come facciamo ? Ci chiediamo, sbigottiti, cosa fare se dovessimo avere la sventura di dover far ricorso alle cure ospedaliere, e purtroppo, non abbiamo risposta !

Il Paolo Borsellino è ormai defunto, senza che nemmeno sia già operativo per far fronte all’ emergenza Corona virus ! Ne stiamo già celebrando i funerali nell’ indifferenza di coloro che dovrebbero farsi portavoce della nostra collettività. Infatti ho letto e continuo a leggere l’ indignazione del cittadino, ma da parte di coloro che ci rappresentano, solo timidi e indecorosi interventi quasi espressi a fil di voce.

Che indignazione , che pena , che rabbia per questa città tanto bella quanto disprezzata , per noi che eleggiamo i rappresentanti indegni della nostra fiducia. Io non sono un tecnico, mi trattengo dal suggerire ricette magiche , non è il mio mestiere. Ma di una cosa sono certo : se in tanti anni , mantenevamo a stento l’ operatività dell’ ospedale, chi scommetterebbe sulla riapertura nel dopo crisi , quando non ci saranno più fondi neanche per comprare un’ aspirina ? Tutti i politici dovrebbero avere la dignità di chiedere SCUSA.

Nessuno di loro merita più la nostra fiducia, eletti da noi a chi hanno reso conto ? Cosa hanno voluto in cambio del loro silenzio ? Questo non lo sapremo mai , ma di una cosa siamo certi: chiusa questa esperienza politica, se ne tornino da dove sono venuti . Noi li ripudiamo , come si fa con i traditori!“