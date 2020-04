Ci scrive Emanuele, sull’inciviltà di chi butta mascherine e guanti per strada

Sono un comune cittadino della periferia di Marsala, abito di fronte un supermercato ed ogni giorno noto alcune persone poco corrette che uscendo dal supermercato, automaticamente, appena si mettono a bordo della propria auto e iniziano la marcia, abbassano il finestrino e buttano per strada i guanti e alcuni pure le mascherine. Così ogni mattina mi trovo a dover raccogliere centinaia e centinaia di guanti in lattice e mascherine perché finiscono tutti davanti la mia abitazione. Invito pertanto la cittadinanza a non buttare questi materiali usati per strada o davanti casa delle persone perché non è per niente corretto, a prescindere dal fatto che non si dovrebbe buttare nulla per strada per evitare l’inquinamento.

Emanuele M.