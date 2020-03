Un magistrato del Tribunale di Marsala positivo al Coronavirus

Anche un magistrato in servizio al Tribunale di Marsala è risultato positivo al tampone orofaringeo del Coronavirus. Alla luce di ciò si trova da diversi giorni in isolamento domiciliare. Fortunatamente non si è reso necessario il ricovero. Comprensibile riserbo sull’identità del magistrato: l’unica certezza è che si tratta di una donna. Come si è soliti fare in questi casi, è stato ricostruito il percorso epidemiologico che ha portato al contagio. Va detto, però, che da settimane l’attività giudiziaria in Tribunale è stata ridotta al minimo, nel rispetto delle disposizioni governative legate all’emergenza Coronavirus. Si attende l’esito dei tamponi riguardanti alcuni colleghi, entrati in contatto con il magistrato in questione.