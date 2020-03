Tossisce in faccia alla cassiera, era positiva

E’ accaduto a Mestre: una cassiera è stata vittima di un fatto di una gravità inaudita. Quest’ultima aveva solamente rimproverato due donne che stavano caricando la spesa sul nastro trasportatore senza rispettare la distanza minima di sicurezza nei suoi confronti. Così le due donne le hanno tossito addosso.

La vigilanza del supermercato ha fermato le clienti per poi consegnarle alla Polizia, ma qualche giorno dopo il risultato del tampone a cui gli agenti hanno sottoposto le due donne è stato ferale, quanto inatteso: una di loro era positiva al Covid-19.

Adesso la cassiera si trova in isolamento fiduciario domiciliare. Attende l’esito del tampone e comprensibilmente ha paura anche per la sua famiglia e per i suoi figli.

Ecco il racconto di Cinzia Gatto, sindacalista della Filcams Cgil Venezia: “Erano le 19.30 di mercoledì 11 marzo 2020 e due clienti sono entrate, hanno messo i prodotti nel carrello e si sono dirette alla cassa. Dall’altra parte del bancone c’era la cassiera, senza mascherina perché l’azienda non le aveva ancora fornite. Le due donne hanno caricato la spesa sul nastro e nel fare questo si sono sporte molto verso la cassiera, la quale le ha pregate di rispettare la distanza minima di sicurezza e per questo le hanno tossito addosso di proposito”.