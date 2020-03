La Trattoria Garibaldi è il ristorante a casa tua

Singolare iniziativa della Trattoria Garibaldi, il ristorante che ha sede a Marsala in piazza Addolorata, 37.

Ovviamente, come tutti gli altri del settore, è costretto a rispettare la chiusura, ma l’iniziativa è molto interessante, ovvero il ristorante a casa tua.

Non hai voglia di cucinare, apparecchiare e sistemare il tutto per il tuo pranzo o la tua cena? Lo staff della Trattoria Garibaldi, rispettando quanto imposto dal governo, quindi con tutte le cautele del caso, viene a casa tua e ci pensa lui. La cucina tipica siciliana della Trattoria Garibaldi è famosa per la sua bontà.

Un pasto senza pensieri, in questo periodo da vivere in famiglia.

Per informazioni

0923/953006 – 392/9968860 – 320/4850406

E La tua attività commerciale come si è adeguata?

Fai sapere ai tuoi clienti come stai affrontando questa emergenza.

Manda una mail a marketing@itacanotizie.it con un breve testo e una immagine.

Per te un articolo pubbliredazionale GRATUITO su itacanotizie.it e sui nostri canali social.