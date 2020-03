Autoservizi Salemi riduce ancora le tratte: a bordo distanza minima, mascherine e guanti

In seguito a tutti i provvedimenti d’urgenza emanati con DPCM nei giorni precedenti e all’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, n. 5 del 12/03/2020, vista la drastica riduzione della mobilità personale, Autoservizi Salemi si trova costretta a modificare radicalmente, in via temporanea dal 13 al 22 marzo 2020, la programmazione quotidiana dei collegamenti di Trasporto Pubblico Locale da/per Marsala, Mazara Del Vallo, Campobello, Castelvetrano, Salemi, Aeroporto Punta Raisi.

Vengono momentaneamente SOPPRESSE le fermate intermedie all’Aaeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, da oggi non più operativo fino al 25 marzo 2020, per decreto del Ministero delle Infrastrutture. La direzione invita gli utenti a consultare tempestivamente la nuova programmazione provvisoria sul sito web aziendale.

Autoservizi Salemi rispetta tutte le normative e le regolamentazioni previste per il trasporto pubblico di passeggeri.

La sicurezza dei viaggiatori e del personale è priorità assoluta: l’Azienda ha recepito le raccomandazioni delle Autorità, ed applica protocolli rigidissimi di sanificazione giornaliera dei mezzi. Il personale è stato ulteriormente responsabilizzato sulle norme di comportamento a tutela della salute pubblica.

In ottemperanza alle disposizioni del Presidente della Regione Sicilia, da oggi sui nostri mezzi viene garantita la distanza interpersonale minima di 1 metro, con una riduzione del numero di passeggeri ammessi a bordo e una razionale distribuzione degli stessi nei posti disponibili. Ciò comporta la sospensione del sistema di prenotazione del posto a bordo e l’annullamento di tutte le eventuali prenotazioni di posto già registrate.

Si consiglia comunque di adottare massima cautela e di indossare mascherina protettiva e guanti durante tutto il viaggio.

La programmazione provvisoria delle corse è disponibile al seguente link: