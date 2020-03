Non c’è un divieto di passeggiare, ma un invito a non uscire

Non c’è il divieto di passeggiata. Non è previsto in nessuno dei decreti firmati dal ministero della Salute o dal governo. Chi esce da casa per prendere aria e allentare la tensione, per raggiungere il tabaccaio e acquistare le sigarette, per consentire al cane di fare i bisogni, non è passibile di sanzione.

Lo confermano fonti del Viminale che stanno interpretando in queste ore il Dpcm “11 marzo”. La stessa Protezione civile ha spiegato che non esiste un “divieto di passeggiata”, ma un forte invito a restare a casa.