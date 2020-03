Coronavirus, incontro in prefettura dei sindaci della provincia. Licari: “Abbiamo illustrato le nostre iniziative”

Si è tenuta stamattina una riunione in Prefettura a cui hanno partecipato tutti i sindaci della provincia.

All’incontro non hanno partecipato per motivi logistici legati alle disposizioni governative sull’epidemia di coronavirus, i tecnici e funzionari dei vari settori oltre che i rappresentanti di categoria.

“La riunione odierna è servita per fare il punto della situazione nei vari comuni e più complessivamente della realtà provinciale – ci ha detto il vice sindaco Agostino Licari presente all’incontro in rappresentanza del comune di Marsala -. Abbiamo rappresentato ai colleghi e al prefetto Tommaso Ricciardi, tutte le iniziative che abbiamo messo in essere a Marsala. Naturalmente nel rispetto delle prerogative locali e soprattutto tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio”.

Il comune lilybetano già nei giorni scorsi ha emesso il provvedimento che vieta lo svolgersi del tradizionale mercatino del martedì oltre che il mercato del contadino della domenica.

“Abbiamo illustrato anche le iniziative intraprese attraverso il comando della polizia municipale. Sono stati istituiti dei posti di blocco per controllare la effettiva necessità dei marsalesi di lasciare la propria abitazione saranno controllati anche i pedoni.

Noi tutti ci auguriamo che la scienza ci metta a disposizione al più presto il farmaco per distruggere questo virus, ma nel frattempo noi abbiamo un’arma a disposizione: evitare il contagio restando a casa e uscendo soltanto nei casi di necessità, a noi spetta il controllo che ciò avvenga. Abbiamo anche predisposto una sanificazione straordinaria del territorio che eseguiamo nelle ore notturne con i mezzi che abbiamo a disposizione. Ma ripeto: stiamo a casa ed evitiamo il contagio”

Al termine della riunione proprio per evitare il ripetersi di incontro “de visu”, così come ci ha raccontato il vice sindaco, i successivi incontri tra le autorità provinciali avverranno per via Skype.