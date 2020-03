Consiglio comunale, approvata una sola delibera. Annullata la seduta di domani

Il Consiglio comunale di Marsala ha approvato una proroga di variante urbanistica, mentre ha rinviato la discussione di altre due delibere fra cui quella dell’approvazione del nuovo regolamento per le cubature e le volumetrie. La riunione si tenuta a porte chiuse nel rispetto di quanto stabilisce il decreto del Consiglio dei Ministri sull’emergenza Coronavirus.

In apertura Enzo Sturiano ha comunicato la situazione del personale della Casa di Riposo “Giovanni XXIII” e degli operatori degli autospurgo. Sulla questione degli autospurgo ha inviato in audizione, il dirigente Giuseppe Frangiamore. “Gli operatori del settore – ha detto il presidente – sono costretti ad andare a scaricare i liquami addirittura a Sciacca con costi molto alti e con aggravio di circa 700 euro per singolo utente”.

Sull’argomento sono intervenuti diversi consiglieri. “ Gli autospurgo – ha detto Mario Rodriquez – non possono scaricare nel depuratore di Marsala perché produrrebbero sovraccarico. Andare a Sciacca comporta costi enormi. Occorre trovare una soluzione per gli operatori e per la cittadinanza”. Il consigliere Aldo Rodriquez ha specificato che il problema comporterà conseguenze per le casse comunali. “Lo stesso depuratore non è stato soggetto, negli anni, a manutenzione”.

Per il consigliere Antonio Vinci la Commissione presieduta da Michele Gandolfo deve ascoltare anche l’impresa che gestisce l’impianto di depurazione, così da avere notizie più dettagliate. Un intervento urgente di pulizia delle zona del Salato è stata chiesta dal vice presidente Arturo Galfano che ha chiesto di sapere quante siano le richieste di rimborso spese presentate al Comune da persone che sono cadute, per dissesto dei marciapiedi, in via Roma.

“I marciapiedi – ha detto – necessitano urgentemente di un intervento di manutenzione straordinaria. La consigliera Ginetta Ingrassia ha auspicato la potatura degli alberi della piazzetta Fratelli Maggio, antistante l’Oviesse e manifestando un plauso al sindaco per i suoi continui messaggi per contrastare il diffondersi del Coronavirus nella città. E’ stato poi prelevato il punto 11 all’ordine del giorno relativo all’ “Approvazione Regolamento per la cessione della cubatura e per il trasferimento delle volumetrie.

Sull’argomento sono intervenuti i consiglieri Daniele Nuccio, Ivan Gerardi “era prevista la discussione del regolamento nella seduta di domani”, Antonio Vinci che ritiene che si tratti di un provvedimento che va in favore dell’edilizia e dell’occupazione. Per Flavio Coppola il regolamento deve essere approfondito, mentre per Pino Cordaro è un atto che va approvato. Dopo una breve pausa il provvedimento è stato sospeso e rinviato in commissione. L’aula ha poi approvato i punti relativi al progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva di appartamenti e case vacanza esistenti in Marsala nella contrada Berbaro.

Dopo il prelievo del punto sei all’ordine del giorno, relativo alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un deposito di GPL, in bombole ad uso commerciale ed annesso esercizio di vicinato, in variante allo strumento urbanistico ex art.8 D:P:R: 160/2010, a Marsala nella via Vito Pipitone – contrada Ciancio c’è stata la richiesta di Pino Milazzo che sull’argomento ha invitato il Consiglio ad ascoltare il dirigente del Settore competente.

Al termine il presidente ha comunicato di avere annullato, viste le norme del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la seduta di Consiglio comunale prevista per domani pomeriggio: “A tutela di quanti operano nella Massima Assise Civica e nel pieno rispetto del nuovo decreto a firma del Presidente Conte, sentiti anche i capigruppo sono pervenuto alla decisione di annullare la seduta di Consiglio comunale di domani – ha detto Sturiano -. Le Commissioni consiliari, invece, lavoreranno all’interno di Sala delle Lapidi dopo possono essere rispettate le distanze di sicurezza e comunque per l’esame delle sole delibere che hanno carattere di indifferibilità”