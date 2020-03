Coronavirus, ecco la copia dell’autocertificazione

Ecco la copia della autodichiarazione che, se richiesta, deve essere fornita alle autorità debitamente compilata per consentire di transitaee e dove si specifica i motivi in deroga alle norme sulla libera circolazione .

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto____________________________________, nata il ______________a ___________, residente in ___________ nella _______________________________ carta di identità _______________________rilasciata dal Comune di __________ utenza telefonica ___________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere in transito da __________________________________________________

proveniente da ________________________________________________________

e diretto a ____________________________________________________________

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art.1, lett.a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno del territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

Che il viaggio è determinato da:

___ comprovate esigenze lavorative;

___ situazioni di necessità;

___ motivi di salute;

___ rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiaro che ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia