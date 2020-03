Adesso il Futuro: “Per le attività necessaria dilazione del pagamento tributi”. Ma il sindaco risponde…

Il Gruppo Consiliare di “Adesso il Futuro” ha inviato una richiesta all’Amministrazione comunale del Comune di Petrosino affinché ci si adoperi a dilazionare le tasse e i tributi locali. Con l’emissione dei recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si sta assistendo al blocco di numerose attività.

“Numerosi cittadini si trovano già in difficoltà economiche e molti altri si aggiungeranno a causa di pesanti restrizioni – afferma l’esponente di minoranza Vincenzo D’Alberti -. Pensiamo in particolar modo alle attività commerciali, ai possessori di partite Iva, agli imprenditori che non potranno più svolgere regolarmente le proprie attività e che hanno addirittura chiuso. Chiediamo al tal fine che l’Amministrazione comunale si adoperi in maniera urgente al fine di proporre una dilazione per il pagamento di tutti i tributi e le tasse di competenza comunale di almeno 6 mesi per imprenditori, liberi professionisti e famiglie in difficoltà. Riteniamo che sia una risposta doverosa a chi non può più svolgere il proprio lavoro e non si trova ad avere entrate certe. Chiediamo inoltre ai colleghi consiglieri di maggioranza di predisporre un documento unico da mandare all’ABI per sollecitare la sospensione di mutui e rate di prestiti. Occorre in questo momento far sentire la voce della politica e cercare di trovare soluzioni”.

Il sindaco di Petrosino però non è dello stesso avviso: “Non ci sono scadenze di tributi comunali in vista. Chiedo al consigliere: cosa dobbiamo dilazionare?”

Ovviamente a tal fine, ci deve essere un nuovo decreto del Governo nazionale e per il vero, come ha fatto intendere il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte nell’ultima conferenza stampa del 9 marzo, si andrà verso l’approvazione di un piano per aiutare aziende e lavoratori, imprenditori, dipendenti, ecc.