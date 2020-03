Antonio Rallo confermato presidente del Consorzio tutela vini Doc Sicilia

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia ha confermato alla presidenza il marsalese Antonio Rallo.

Eletti anche i due vicepresidenti: sono Giuseppe Bursi e il riconfermato Filippo Paladino. Il nuovo vertice della Doc Sicilia vini resterà in carica nel triennio 2020-2022.

L’elezione è avvenuta ieri sera a Mazara del Vallo, durante la prima seduta del nuovo cda. “Ringrazio il cda per la fiducia che mi ha rinnovato – ha detto Antonio Rallo – di fatto testimonia il valore del lavoro corale svolto da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione uscente. Continueremo a lavorare, con il supporto dei nuovi consiglieri, per lo sviluppo della Denominazione Sicilia con la massima determinazione possibile”.

Il nuovo cda è composto da Vincenzo Ampola, Gaspare Baiata, Giuseppe Bursi, Salvatore Chiantia, Bernard Laurent De la Gatinais, Paolo Di Maria, Filippo Paladino, Alessio Planeta, Antonio Rallo, Letizia Russo, Alberto Tasca, Nicolò Vinci.

Al Disciplinare di produzione del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia aderiscono ad oggi 453 imbottigliatori e oltre 7.800 viticoltori.