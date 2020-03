Si organizza sul territorio il movimento “Via”. A Marsala aderiscono alcuni Consiglieri comunali

Si struttura il Movimento Provinciale Via. Hanno aderito e sottoscritto il manifesto circa 50 tra amministratori, ex assessori, politici a livello nazionale e regionale.



Il movimento ha l’obiettivo di essere un interlocutore per tutto il territorio provinciale e regionale, capace, come si legge in una nota, di farsi promotore delle istanze e delle criticità che arrivano da ogni Comune. “Donne e Uomini che hanno deciso di mettersi al servizio della società e di continuare a percorrere la strada della buona politica, coinvolgendo tutte quelle persone che vorranno mettere a disposizione tempo e competenze, oltre all’impegno, per rendere migliori le nostre Città, attenti ai bisogni di tutti”.

L’impegno del Movimento Via di appurare e risolvere problematiche di interesse collettivo, propendendo per soluzioni condivise.

” Dialogo e partecipazione costruttiva saranno i principi fondanti per la costruzione di un futuro diverso”. Tra i sottoscrittori anche i consiglieri comunali di Marsala Ignazio Chianetta, Arturo Galfano, Antonio Vinci e Alessandro Coppola.

A breve il Movimento ufficializzerà l’intera componente e darà vita ad un tavolo di coordinamento provinciale.