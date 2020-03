Coronavirus, il sindaco di Marsala: “differire le iniziative di intrattenimento”

Attenersi alle misure precauzionali per contrastare il diffondersi del coronavirus è di fondamentale importanza per evitare il rischio del contagio. In osservanza a queste direttive, ribadite anche nel recente Decreto del Governo Nazionale del 4 Marzo.

L’Amministrazione comunale di Marsala invita gli organizzatori di iniziative culturali, concertistiche, teatrali e di intrattenimento vario – già programmati all’interno di strutture comunali (teatri, sale conferenze e similari) – a differire a dopo il 3 aprile 2020, salvo nuove disposizioni, lo svolgimento delle stesse.

Al momento, infatti, non sussistono le condizioni per garantire – con assoluta certezza – la tutela della salute di ogni singola persona, sia degli spettatori che dei dipendenti in servizio. “Analoga decisione, sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo, è già stata assunta per gli eventi organizzati o compartecipati dal Comune di Marsala, tenuto conto che non si può assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro nei siti culturali interessati alle manifestazioni”.

Come precedentemente comunicato, infatti, sono stati rinviati gli spettacoli della Stagione teatrale promossa dall’Amministrazione, in calendario nel corrente mese di Marzo: “Penelope. L’Odissea è Fimmina” (Martedì 10), “Viva la Vida” (Martedì 17) e “Qui è quasi giorno” (Sabato 21).

Intanto, diversi organizzatori di spettacoli e rassegne hanno già comunicato il rinvio dei propri eventi, condividendo ed adeguandosi alla linea dettata dall’Amministrazione comunale di Marsala.