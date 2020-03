Continuano le notizie false sul diffondersi del coronavirus e arrivano le smentite istituzionali

Continuano a girare notizie prive di fondamento circa il diffondersi del coronavirus nel nostro territorio e giustamente cominciano a giungere le smentite anche da organi istituziionali.

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore ‘A. Damiani’ di Marsala Domenico Pocorobba, smentisce categoricamente il testo diffuso anche sul social network Facebook da una pseudo testata giornalistica riguardo a un “TAMPONE POSITIVO PER UN GIOVANE 18ENNE che frequenta la scuola e che avrebbe contratto il virus essendo in contatto con un professore venuto da CODOGNO per una convention”.

“Nessuna convention si è svolta a scuola nelle scorse giornate e nessun professore di Codogno è intervenuto come riportato nell’articolo – dice il Dirigente Scolastico -. Ad oggi la Presidenza non ha ricevuto alcuna comunicazione dall’Asp relativamente a controlli sanitari da effettuare e in quanto responsabile dell’Istituto mi riservo di adire le vie legali per il procurato allarme diffuso con tale articolo, al quale non troviamo giustificazione”.