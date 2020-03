Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Marsala

Convocato in due sedute il Consiglio comunale di Marsala.

Si svolgeranno lunedì 9 Marzo e mercoledì 11 sempre alle ore 16.30. L’ordine del giorno consta di 44 punti. Si parte con le tradizionali comunicazioni e con l’ interrogazioni che i consiglieri rivolgeranno all’amministrazione.

Si procederà con la relazione finale su: “Iter procedurale adottato dal comune di Marsala relativo al progetto Porto di Marsala – Opere di messa in sicurezza – Molo foraneo sopraflutto e Molo foraneo sottoflutto – Banchine e Piazzali – Escavazioni”. Tra le altre questioni che i consiglieri saranno chiamati a discutere la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un deposito di GPL, in bombole ad uso commerciale ed annesso esercizio di vicinato, in variante allo strumento urbanistico nella via Vito Pipitone – Contrada Ciancio; modifica al Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno a seguito della Mozione del Consiglio Comunale; regolamento per la costituzione dell’Albo comunale delle Associazioni Culturali senza fini di lucro.

Oltre al riconoscimento di un debito fuori bilancio, si procederà con una serie di mozioni, ordini del giorno ed atti di indirizzo.