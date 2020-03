PlasticOnde, lo Stagnone ‘ripulito’ dai Fratelli della Costa Tavola di Mozia

Nell’ottica del rispetto per il mare e considerate le disperate condizioni dei nostri litorali, la Tavola di Mozia dei Fratelli della Costa, associazione da più di 60 anni presente sul territorio con eventi volti ad abbracciare il nostro mare, in collaborazione con gli enti locali e le più importanti associazioni ambientaliste, ha organizzato per domenica 8 marzo “PlasticOnde – Ridiamo il mare al mare”, una giornata volta alla sensibilizzazione dell’inquinamento del mare e dei nostri litorali.

Appuntamento alle ore 10 alle Saline Ettore e Infersa di Marsala per poi procedere lungo la costa dello Stagnone, per ripulirla da tutto ciò che non appartiene al mare ma che dal mare proviene.