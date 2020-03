Processo Mirarchi: confermata la condanna all’ergastolo per Nicolò Girgenti

Aggiornamento: La Corte d’Appello ha confermato la condanna all’ergastolo per Nicolò Girgenti, ritenuto responsabile dell’omicidio di Silvio Mirarchi. Girgenti era stato condannato al massimo della pena anche dalla Corte d’Assise di Trapani nel procedimento conclusosi nell’autunno del 2018. (seguiranno ulteriori aggiornamenti)

***

Incredibile colpo di scena al processo d’appello per l’omicidio del maresciallo Silvio Mirarchi. L’avvocato Genny Pisciotta, legale dell’imputato Nicolò Girgenti, ha infatti chiesto alla Corte di sentire Carmelo Bonetta. Quest’ultimo, a sua volta reo confesso nel processo per l’omicidio di Nicoletta Indelicato, avrebbe fatto sapere di conoscere alcune circostanze riguardanti l’assassinio di Mirarchi, avvenuto il 31 maggio del 2016 nella periferia di Marsala, in contrada Ventrischi. Bonetta avrebbe addirittura rivelato che Girgenti, condannato in primo grado all’ergastolo, non c’entrerebbe nulla con l’omicidio. L’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di parte civile della famiglia Mirarchi (oltre che della famiglia di Nicoletta Indelicato) ha sottolineato come Bonetta non sia stato capace di fare chiarezza nemmeno sul movente dell’omicidio per cui è reo confesso.

La Corte ha rigettato l’istanza della difesa di Girgenti e si è ritirata in camera di consiglio. Verosimilmente, nella giornata di oggi, si arriverà alla sentenza.