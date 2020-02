Silent Energy sbarca a Marsala, a marzo il fitness urbano in… “silent”

Il Silent Energy, ovvero il fitness ‘silenzioso’ praticato in contesti urbani, non ferma la sua inarrestabile corsa. L’istruttore marsalese Emanuele Sammartano, Ambassador di Silent Emotion, continua nel portare avanti progetti nel nostro territorio, dopo diversi eventi realizzati tra Mazara e Trapani.

“È un modo nuovo di allenamento svolto all’aperto con l’ausilio delle cuffie wirelles ‘Butterfly ” in aree verdi, sentieri naturali, siti archeologici del nostro territorio – afferma Sammartano – con la guida di istruttori qualificati che accompagneranno i partecipanti alla riscoperta della natura, del propio corpo e delle sue possibilità di movimento, con l’obbiettivo di migliorare la propria condizione psicofisica e di conseguenza la qualità della vita del singolo individuo e della collettività”.

Il progetto è rivolto a chiunque voglia partecipare tra i 6 e gli 80 anni di età, che sia preparato fisicamente o sedentario, in quanto il programma offre differenti livelli d’intensità: basso, medio e alto. Le attività vengono accuratamente selezionate in base alla loro applicabilità in ambienti naturali, esaltandone le reciproche caratteristiche. Il progetto, iniziato il 15 febbraio, ha visto uscite di gruppo Silent Emotion nelle Cave di Cusa e al Parco di Selinunte; prossima tappa sarà a marzo alle Saline di Marsala. Per info sulla data e su come partecipare chiamare il: 327.5933255.