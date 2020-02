Corona virus a Castellammare? Il sindaco Rizzo smentisce

Circa le voci di un possibile caso di Corona virus nel territorio, interviene il sindaco di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo.

«Invito i cittadini tutti ed in particolare gli organi di stampa e coloro che scrivono comunicazioni su diversi social, a non creare inutili allarmismi con la diffusione di affermazioni e notizie non verificate. Sono in stretto contatto con le autorità sanitarie e posso confermare che per la prevenzione e diffusione del virus si sono adottati e si stanno adottando tutti i protocolli previsti dalle autorità. Una signora non italiana residente nel nostro territorio ha accusato alcuni sintomi riconducibili all’influenza come accertato dai controlli medici. Il test che riguarda il corona virus è negativo. Ancor prima che le autorità sanitarie avessero certezza dei fatti è stata diffusa la falsa affermazione che in città ci fosse un caso accertato di corona virus. Comprendiamo la preoccupazione del momento ma invitiamo tutti a non procurare inutili allarmismi – conclude il sindaco Nicola Rizzo -, attenersi alle informazioni diramate ufficialmente e la stampa a verificare le notizie diffuse».