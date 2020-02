Discarica a cielo aperto nel Lungomare di Sappusi, necessaria una bonifica

Accade non di rado che certi risvegli nello specchio d’acqua della Riserva e pre-Riserva dello Stagnone, non siano fatti di albe incantevoli… ma piuttosto di discariche a cielo aperto.

Ciò è accaduto a chi la mattina presto si appresta a fare corsa o semplicemente un giro in bici o con l’auto in quello che dovrebbe essere un suggestivo scenario per prendere una bella boccata d’aria e iniziare la giornata nel migliore dei modi. Così invece non è stato per chi si è ritrovato davanti una montagna di rifiuti di ogni tipo, non differenziati naturalmente, abbandonati nell’area che precede il Parco della Salinella, proseguendo verso Marsala, ovvero in zona Sappusi, vicino la statua del Cristo e il porticciolo.

Reti di pescatori, sacchi neri con organico e spazzatura di ogni tipo, i pericolosi rifiuti elettronici altamente inquinanti ed ancora plastica e vetro. Uno scempio a cielo aperto che tutti, i residenti in primis, respirano.

E’ necessaria una urgente bonifica dell’area.