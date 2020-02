Una testimonianza di buona sanità a Marsala

Una vera e proprio eccellenza il reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala; un reparto fatto da medici, ostetriche ed operatori sempre attenti alle richieste di chi si trova nelle loro mani. Quando pochi giorni fa, alle due di notte, ci siamo recati al pronto soccorso io e mia moglie al nono mese di gravidanza, abbiamo portato con noi un bagaglio di dubbi e paure non indifferente; al triage ci siamo sentiti accolti con estrema empatia, la stessa operatrice che ci ha accompagnati in reparto sembrava avesse con sè dei familiari da tranquillizzare. Il personale tutto ha dato noi la sensazione di condividere ogni incertezza; hanno supportato mia moglie in maniera professionale e sempre con parole ed attenzioni ristoratrici, accompagnandoci alla nascita della nostra piccola Elena e fino al giorno del nostro rientro a casa. Uomini e Donne che fanno il loro lavoro con serietà, passione ed amore, i quali, nonostante le drammatiche carenze che la politica tutta riserva alla nostra sanità, meritano il nostro più sincero grazie e la nostra stima incondizionata.

Tiziana e Davide Del Puglia