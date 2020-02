Sindacati: “Unicredit vuole chiudere agenzia in Sicilia”. A rischio anche la banca di Santa Ninfa

Le segreterie nazionali e di coordinamento Unicredit group della Uilca, della Fabi, della First, della Fisac e di Unisin hanno scritto oggi all’azienda manifestando «… la propria profonda indignazione a proposito dell’imminente chiusura di 62 filiali Unicredit in Italia di cui 10 sportelli in Sicilia».

In particolare, nella nostra Regione, pare che scompariranno le storiche agenzie di via Dante a Palermo, via Imera ad Agrigento, di Don Minoni a Caltanissetta, di Militello val di Catania, Naso (ME), Caltavuturo, Camporeale, di Regina Margherita a Modica, lo sportello distaccato di Marianopoli (CL) e Aci Catena. Mentre in Provincia di Trapani rischia di chiudere l’Unicredit di Santa Ninfa.

Secondo il segretario di coordinamento di Uilca Unicredit Spa, Rosario Mingoia “... è inammissibile immaginare di iniziare una trattativa su un piano industriale, il cosiddetto Team 23 così pesante sotto il profilo degli esuberi quando già l’azienda sta mettendo in atto alcune delle misure e dei tagli più pesanti: chiusura delle filiali ed azzeramento delle ferie dei dipendenti entro l’anno in corso».