Un Poster per la Pace, scuole premiate al concorso Lions Club Marsala

Anche quest’anno Lions e Scuole insieme nel Concorso “Un Poster per la Pace”, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Il tema 2019 proposto dal Lions Internazionale è stato “Il Cammino della Pace” al quale hanno partecipato gli Istituti di Marsala, “Sirtori”, “Pipitone”, “S. Pellegrino”, “M. Nuccio”, “Sturzo”, “De Gasperi”, “Mazzini” e la “Nosengo” di Petrosino. La cerimonia di premiazione organizzata dal Lions Club di Marsala, presieduto da Vitalba Pipitone, si è svolta mercoledì scorso presso la Sala Conferenze del Complesso Monumentale San Pietro; con gli studenti e i docenti delle scuole, hanno preso parte Anna Maria Angileri, assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Marco Quattrociocchi, presidente dell’Associazione Scuola Rugby “I Fenici” con una rappresentanza di atleti, i soci del Lions.

La Presidente Pipitone, nei suoi ringraziamenti iniziali, ha illustrato le finalità e le attività del Club Service dando enfasi al concetto che questo concorso rappresenta una grande opportunità per riflettere sulla pace e su come viene vista dai più giovani “Questo concorso motiva gli studenti a mostrare il proprio talento – ha affermato – crea dei ricordi che resteranno vivi per tutta la vita, invita i giovani a condividere con gli altri la propria idea di pace, allo scopo di favorire la tolleranza e la comprensione tra le diverse culture e a rispettarne i valori e le regole e lo sport aiuta molto in questo senso”.

L’assessore Angileri si è poi soffermata sui concetti di pace e sport fortemente legati, mentre Quattrociocchi si è soffermato sullo sport e sui suoi valori, lo sport che in alcuni casi è riuscito ad unire e rappacificare alcune Nazioni. Gli elaborati realizzati dagli studenti sono stati 300, ne sono stati selezionati 60 e tra questi ne sono stati scelti 12 per la pubblicazione del Calendario Lions 2020, e gli stessi saranno inviati per la selezione regionale del Lions Club Sicilia Distretto 108Yb.

Tutti i 60 autori dei disegni sono stati premiati con un pin che raffigura il logo del Concorso “Un poster della pace”, e in più ai 12 autori dei disegni scelti è stata consegnata una targa. Una copia del Calendario è stata consegnata a tutti. Un momento di commozione ha pervaso gli astanti e in conclusione Vitalba Pipitone ha aggiunto: “Partecipando a questo concorso i nostri ragazzi si sono uniti a più di 600.000 bambini di tutto il mondo per condividere la loro visione di pace e la nostra organizzazione si dedica con grande impegno al servizio delle comunità e ad aiutare i giovani di tutto il mondo”.