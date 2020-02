Vento forte, mareggiate in tutto il trapanese. Sospesi i collegamenti con le isole

Forti raffiche di vento hanno sferzato la Sicilia settentrionale, provocando mareggiate e disagi di vario genere. Come annunciato nei giorni scorsi dal servizio previsioni meteo, dopo giornate caratterizzate da sole e bel tempo, le ultime ore sono state segnate da un brusco abbassamento delle temperature a causa del vento freddo, proveniente da nord ovest.

Giornata intensa, quella di oggi, per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente, non si sono verificate situazioni di grande pericolo per l’incolumità pubblica, ma diversi sono stati gli interventi in tutto il trapanese per mettere in sicurezza pali pericolanti o pannelli pubblicitari divelti.

A Marsala la Polizia Municipale ha dovuto effettuare una serie di interventi a causa della caduta di un albero in via Campobello, al distacco di un cavo della corrente elettrica in vicolo Levanzo e alla caduta di calcinacci in via Archimede. Come sempre, per questione di sicurezza è stata limitata la circolazione viaria nei tratti di strada più vicini alla costa, in modo da scongiurare rischi legati alle mareggiate per gli automobilisti in transito. Numerose le segnalazioni, anche ai Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Calatafimi, riguardanti i mastelli della raccolta differenziata, che dopo essere stati svuotati dagli operatori di Energetikambiente sono stati scaraventati dal vento, in molti casi, a una certa distanza dalle utenze di appartenenza. Disagi, come prevedibile, nei collegamenti con le isole: la compagnia Caronte & Tourist ha comunicato la temporanea sospensione del servizio per le Egadi e Pantelleria. Nessuno problema invece per i voli per Birgi e Pantelleria, che non hanno subito alcuna cancellazione.

Con apposite note i sindaci Nicola Rizzo (Castellammare del Golfo) e Domenico Surdi (Alcamo) hanno invitato i propri concittadini a muoversi con cautela e a limitare gli spostamenti solo a casi di effettiva necessità e urgenza.

Domani le raffiche dovrebbero essere ancora forti, ma in graduale diminuzione a partire dalle ore serali.