Il Teatro Impero ospita il Premio Scuola Digitale, studenti protagonisti

Entra nel vivo il Premio Scuola Digitale arrivato alla fase finale in provincia di Trapani. Nei giorni scorsi la giuria di esperti ha selezionato le 12 scuole finaliste che si contenderanno il Premio nell’evento di martedì 11 febbraio al Teatro Impero di Marsala.

Il Premio Scuola Digitale è una competizione tra scuole che hanno realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati sia da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale. La novità di quest’anno è che sono coinvolte sia le scuole del primo ciclo che del secondo ciclo. Il Premio arriva a Marsala sul solco di Futura, ed è coordinato dal Liceo “Pascasino” di Marsala, guidato dalla dirigente Anna Maria Angileri. E proprio nei giorni scorsi presso l’aula magna del Liceo c’è stato un momento di preparazione ai pitch che metteranno in pratica gli studenti al Teatro Impero. I 12 progetti finalisti saranno presentati all’Impero dalle ore 9.30, dagli studenti attraverso appositi pitch, dalla durata massima di 6 minuti per scuola (3 minuti di video + 3 minuti di pitching).

La Giuria sceglierà i progetti vincitori per ciascuna sezione, che saranno ammessi alla successiva fase regionale. L’evento sarà arricchito da spettacoli, musica, performance artistiche. Le scuole del primo ciclo ammesse alla fase finale sono: I. C. “Borsellino-Aiello” e I. C. ”G.Grassa” di Mazara del Vallo; I. C. “Lombardo -Radice-Pappalardo” di Castelvetrano; I. C.” Mazzini” di Erice; I .C. “Rita Levi Montalcini” di Partanna e I. C. ”Sirtori” di Marsala. Le scuole del secondo ciclo finaliste sono: I.I.S.S. “G.G. Adria -G.P. Ballatore” di Mazara, I.T.E.T. “Caruso” di Alcamo, I.P.S.E.O.A. “Florio” e I.I.S.S. “Sciascia -Bufalino” di Erice; I.I.S.S. “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala, I.I.S.S. “Rosina Salvo” di Trapani.

La giuria è presieduta da Maria Lisa Figuccia dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani, i componenti sono: l’assessore Rino Passalacqua, Rosa Gabriele di Sicindustria Trapani, Antonino Zinnanti di Fab Lab G55 Partanna, Vito Pipitone di ISMED CNR Palermo, l’Assistente Amministrativo Daniela Alagna.