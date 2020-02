Trapani: il Tar ordina all’Accademia di Belle Arti lo sgombero dall’ex Convento dei Cappuccini

Con ordinanza n. 75 depositata lo scorso 20 gennaio, il T.A.R. Sicilia-Palermo, I sezione, ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla Cooperativa PFSS, in proprio e nella qualità di ente gestore dell’Accademia di Belle Arti “Kandinskij” avverso la richiesta formulata dal Comune di Trapani in data 11 ottobre 2019 di restituzione dell’immobile ex Convento dei Cappuccini denominato “Principe di Napoli”, sito a Trapani in Via Dei Cappuccini nei pressi di Piazza Generale Scio.

Ciò in quanto ha ravvisato che il ricorso non fosse “ … sorretto da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito”. In seguito a ciò, ritenendo l’occupazione dell’immobile da parte dell’Accademia priva di valido titolo, l’Ufficio Patrimonio del Comune di Trapani ha emesso l’ordinanza dirigenziale di sgombero, con cui vengono concessi alla occupante trenta giorni per ottemperare.