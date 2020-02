Brucia ancora Petrosino: a fuoco un deposito e un’auto

Un deposito agricolo è andato a fuoco a Petrosino. L’episodio si è verificato dietro via Baglio Inglese Woodhouse, alle spalle dell’ufficio di collocamento. Il rogo ha danneggiato pesantemente la struttura: in fiamme materiale agricolo, sedie, un letto e alcuni utensili. Nella stessa zona, dietro i locali dell’ex pizzeria Il Viale, è andata a fuoco anche un’autovettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Marsala e Mazara del Vallo, che hanno estinto i due roghi. Sull’accaduto indagano i Carabinieri. Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere a Petrosino: lo scorso autunno, come si ricorderà, soggetti rimasti ignoti avevano dato alle fiamme la sede dell’Istituto Geometra, in zona Torreggiano.