Arriva il giorno palindromo: 02.02.2020. Curiosità e precedenti

02.02.2020. Le date palindrome, come quella che ricade oggi, desta da sempre curiosità tra i matematici ma anche tra gli appassionati di numerologia e cabala. Si tratta di quelle rare giornate in cui la sequenza numerica giorno-mese-anno resta invariata se letta da destra verso sinistra o in senso opposto. In questo secolo è già accaduto il 10.02.2001, il 20.02.2002, ma anche il 01.02.2010, l’11.02.2011 e il 21.02.2012. A differenza di quelle precedenti, l’odierna data palindroma è però composta solo da due numeri che si ripetono (lo 0 e il 2), per cui è palindroma anche in quelle parti del mondo che, nella sequenza numerica, antepongono il mese al giorno. Per ritrovare qualcosa di simile bisogna tornare indietro di circa 900 anni, quando – addirittura – la data in questione era composta da un solo numero (l’1): 11.11.1111. Va detto che non ci sono elementi per legare le date palindrome a situazioni particolarmente positiva o negative.

Per pura coincidenza, quest’anno la data palindroma cade nella giornata della Candelora, che per la religione cattolica rappresenta una festività in cui si ricorda la Presentazione di Gesù al Tempio e la Purificazione della Vergine Maria.