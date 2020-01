ProgettiAmo Marsala: “Piazza Caprera versa ancora in uno stato inaccettabile”

ProgettiAmo Marsala intende porre nuovamente l’attenzione su uno dei giardini della nostra città situato a Piazza Caprera. Nella precedente nota politica n.11/2019, il movimento aveva già segnalato le condizioni in cui versava il giardino della piazza, raccogliendo la notizia resa nota dalle nostre testate, grazie ai negozianti che hanno evidenziato la problematica: tuttora il luogo si presenta in uno stato inaccettabile.

“D’altra parte la presenza di siringhe può fare intuire la pericolosità dell’area che si trova in prossimità di una scuola primaria destinata alla frequenza dei piú piccoli – scrivono da ProtettiAmo Marsala -. Abbiamo consigliato inoltre la messa in sicurezza del giardino, anche tramite una recinzione, per consentirne l’accesso solo in determinate fasce orarie al fine di salvaguardarla dagli atti di vandalismo. Eppure a distanza di qualche mese alcuni passanti sono ritornati nel luogo: quasi nulla è cambiato. Il giardino della piazza si trova ancora in un pessimo stato. Seppur gli alberi sembra che siano stati potati, il giardino della piazza non è stato ancora messo in sicurezza. Dal momento che in precedenza era stata espressa un’esigenza molto specifica dagli abitanti della zona, ma al riguardo non si è ancora preso alcun provvedimento, ProgettiAmo Marsala sollecita ulteriormente l’amministrazione comunale affinchè possa rivolgere più attenzione nei confronti del giardino di Piazza Caprera, al fine di progredire nel decoro urbano di questa splendida città”.