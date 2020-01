Provinciale Scacchi: Giuseppe Salvato si conferma campione

Si è concluso domenica scorsa, presso la sede dell’AD Scacchi Lilybetana, il Campionato Provinciale di Scacchi. I 30 giocatori al via, provenienti da Marsala, Trapani, Erice, Mazara del Vallo, Alcamo, Partanna e Castelvetrano erano divisi in due fasce: assoluto ed esordienti.

Nell’assoluto la vittoria è andata al giovane Marco Lo Piccolo, giocatore alcamese di soli 10 anni, che, con 5 punti su 6, ha preceduto il marsalese Giuseppe Salvato (11 anni), quest’ultimo proclamato Campione Provinciale Assoluto e l’esperto Candidato Maestro trapanese Giacomo Bertino; premi di fascia sono andati ai lilybetani Mario Arini (Over 65) e Federica Montalto (femminile), ai trapanesi Salvatore Oddo (Over 50), Gianni Gigante (fascia Elo 1600-1799), al partannese Andrea Mangiaracina (fascia Elo <1600) e al marsalese, tesserato per gli Amici della Scacchiera Erice, Francesco Bevilacqua (Under 16). Tra gli Esordienti il podio è stato occupato dagli Amici della Scacchiera di Erice, con il 1° posto appannaggio di Francesco Mazzara, davanti ai compagni di club Giulio Battiata e Angelo Pellegrino. Premi di fascia sono andati ai lilybetani Federico Rallo (Under 16) e Nicolò Licari (Under 10), all’ericino Riccardo Casano (Under 14) e al mazarese Gabriel Scibetta (Under 12).

Giuseppe Salvato, pur frenato da una sindrome influenzale negli ultimi due turni di gioco che lo hanno portato a perdere al 5° turno lo scontro diretto contro Lo Piccolo, è il giocatore più giovane a laurearsi Campione Assoluto della Provincia di Trapani e dopo un 2019 da incorniciare comincia nel migliore dei modi anche il 2020. Il torneo è stato organizzato dalla Delegazione Provinciale di Trapani della Federazione Scacchistica Italiana, presieduta da Giuseppe Cerami, con la collaborazione di tutti i circoli scacchistici della Provincia. Ancora una volta la formula itinerante, con i primi due turni svolti a Valderice ed i quattro turni finali a Marsala, si è rivelata vincente. La direzione arbitrale, precisa e puntuale, è stata affidata a Giuseppe Cassia di Erice.