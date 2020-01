Impazza in rete la parodia su Salvini al citofono – il video

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3491401574235476&id=185058178203182&scmts=scwspsdd&extid=pRESyPVhsvBUIpMi

Matteo Salvini impara!Così si fa.#Salvini Publiée par Rimbamband sur Mercredi 22 janvier 2020

“Non è che c’hai la bamba?” è il titolo della parodia della Rimbamband ispirata alla contestatissima iniziativa di Matteo Salvini. Il leader della Lega la scorsa settimana, a margine della campagna elettorale in Emilia Romagna, mentre si trovava a Bologna ha citofonato il citofono di un’abitazione privata chiedendo se in casa ci fosse uno spacciatore. Il web è impazzito e le polemiche sono ancora in corso. Intanto i Rimbamband, una formazione eccentrica in tour in questi giorni in Trentino-Alto Adige, ha pensato di “emulare” simpaticamente il leader del Carroccio grazie alle note di una canzone messicana che si presta molto bene, ovvero La Bamba di Ritchie Valens.