Influday a Marsala, da questa mattina vaccinazioni presso l’Inam

Al via questa mattina la giornata denominata “Influday”. Al poliambulatorio di piazza Inam i cittadini che non l’avessero fatto, possono vaccinarsi gratuitamente presso la struttura di piazza Inam. Tra i primi a recarsi nell’ambulatorio dove si effettuano le vaccinazioni, il direttore Vittoriano De Simone e il vice sindaco del comune di Marsala Agostino Licari.

Ad effettuare le punture di rito il dottore Francesco Daidone. “La vaccinazione proseguirà fino alla fine di febbraio – ci è stato spiegato . anche se ci avviamo al picco dell’influenza, è opportuno ricordare che dalle nostre parti la temperatura rigida che accompagna questa diffusione ancora non è arrivata. Quindi, chi lo desiderasse è ancora in tempo per vaccinarsi”.