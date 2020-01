Proposta Pro Loco Egadi: orari estivi degli aliscafi da maggio a settembre

Il Presidente della Pro Loco Isole Egadi Massimiliano Saladino, con una nota inviata al primo cittadino di Favignana ed all’assessore regionale Marco Falcone, chiede la possibilità di apportare alcune modifiche rispetto al passato, al Bando di gara relativo all’affidamento del servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse, attraverso unità veloci da passeggeri tra e verso le isole Egadi.

Quest’ultimo bando prevedeva l’applicazione degli orari estivi delle corse degli aliscafi, pressappoco ogni anno dal 20 giugno al 15 settembre riducendo notevolmente il numero di corse in un periodo invece ancora di piena attività turistica. Per poi procedere alla richiesta della proroga degli stessi orari. “Considerato che l’attività turistica è la primaria fonte economica del nostro territorio e che adesso si profila un incremento di voli sull’aeroporto di Birgi – dichiara Saladino – sentito il parere anche di altri operatori turistici , riteniamo che sarebbe più opportuno stabilire che gli orari estivi entrassero in vigore ogni anno dal 1 maggio al 30 settembre, questo già per l’anno in corso e in seguito per il bando che verrà redatto. E perciò invitiamo il sindaco a sollecitare la Regione Sicilia affinché nel nuovo bando, che è in fase di progettazione , si tenga conto di questo aspetto molto importante”.