Marsala: continuano i lavori di sistemazione dei marciapiedi

La sistemazione dei marciapiedi a Marsala prosegue in via Sirtori, nel tratto finale che incrocia Corso Calatafimi. Assieme a quelli in corso in via Gambini e, a seguire, in via Selinunte, sono stati finanziati dal Ministero dello Sviluppo economico con il “Decreto Crescita 2019”, per un importo di 170 mila euro.

Oggi l’ulteriore sopralluogo, assieme al tecnico responsabile Francesco Palumbo, dell’assessore Salvatore Accardi: “Sono opere che rendono più sicuro il transito dei pedoni, a cominciare dagli anziani, agevolando altresì disabili in carrozzina e genitori con passeggini”.