Manuel Foderà: si apre la fase diocesana della causa di beatificazione

Si apre ufficialmente la fase diocesana del cammino verso la beatificazione del Servo di Dio Manuel Foderà, il bimbo di Calatafimi Segesta morto a soli 9 anni il 20 luglio 2010 che ha trasformato la sua vita, con i suoi lunghi periodi di durissima sofferenza, in una missione di luce. Venerdì 26 giugno 2026, infatti, alle ore 18, presso la Cattedrale di Trapani, si terrà la prima sessione pubblica per l’apertura della fase istruttoria della Causa di Beatificazione e Canonizzazione. L’evento sarà presieduto dal Vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, e vedrà il compimento dell’ampia fase preliminare con l’insediamento di apposito tribunale diocesano.

La data scelta rappresenta una felice coincidenza per la comunità diocesana: a seguire, alle ore 19 si terrà la concelebrazione Eucaristica in occasione del 49° anniversario di ordinazione presbiterale del Vescovo Pietro Maria. Durante la sessione di apertura presteranno giuramento il vescovo diocesano, gli Officiali del Tribunale e il Postulatore della Causa Francesco Catozzella, docente di diritto matrimoniale canonico presso l’Università Lateranense e avvocato della Rota Romana. Contestualmente si insedierà il Tribunale diocesano, l’organo formale incaricato di guidare l’istruttoria. Per questo delicato compito il vescovo ha nominato come delegato Vescovile don Emanuel Mancuso. Promotore di Giustizia sarà don Luca Milazzo mentre il notaio sarà don Giovan Battista Lipari. Questo organismo avrà il compito di raccogliere le testimonianze proposte dal Postulatore della causa. Per la ricerca del materiale storico e degli scritti inediti resta inoltre operativa la Commissione Storica diocesana presieduta da don Liborio Palmeri e composta da Stefania La Via, vicedirettrice dell’Archivio diocesano e da don Giuseppe Grignano, direttore della pastorale giovanile diocesana.